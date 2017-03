Kaiser's Tengelmann-Filialen werden immer seltener

Mülheim/Ruhr Knapp drei Monate nach der Übernahme von rund 400 Kaiser's Tengelmann-Filialen durch die Rivalen Edeka und Rewe verschwindet das Logo der traditionsreichen Supermarktkette immer mehr aus dem Straßenbild. Ein Rewe-Sprecher sagte bei einer Umfrage der dpa, alle 64 vom Kölner Handelsriesen übernommenen Filialen würden bis 31. März auf die Marke Rewe umgestellt. Dies gelte ebenso für 60 Geschäfte in Berlin und je zwei in Bayern und NRW. Auch Edeka hat schon 51 Kaiser's Tengelmann-Märkte in Nordrhein-Westfalen und Bayern in Filialen der Edeka-Discount-Tochter Netto umgebaut.

