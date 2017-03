Agravis will Fuß fassen in Süddeutschland

Hannover Deutschlands zweitgrößter Agrarhändler Agravis will seine Marktposition in Süddeutschland kräftig ausbauen. Das Unternehmen mit Sitz in Münster und Hannover wolle sich künftig als „nationaler Agrarhändler“ positionieren, sagte der neue Vorstandschef Andreas Rickmers. Bislang macht Agravis den...