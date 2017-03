Bericht: Ferdinand Piëch plant anscheinend Ausstieg bei VW

Wolfsburg Im VW-Konzern bahnt sich offenbar eine Überraschung an: Firmenpatriarch Ferdinand Piëch (79) verhandelt laut einem Bericht des „Spiegel“ über den Verkauf seiner Anteile. Piëch hält 14,7 Prozent der Stammaktien an der Porsche SE, die wiederum über 52 Prozent der Stimmrechte am Volkswagen-Konzern...