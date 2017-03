VW-Abgas-Manipulation: erste Musterklage gegen Audi

Mit Unterstützung der Internetplattform My-right.de und den Anwälten der US-amerikanischen Starkanzlei Hausfeld will der Richter a.D. und Amtschef im Verkehrsministerium in Stuttgart a.D. Hartmut Bäumer seine Ansprüche gegen den zum VW Konzern gehörigen Autobauer Audi durchsetzen. Das teilt das Pressebüro von My-right.de mit. Am heutigen Donnerstag wurde Klage am Landgericht Berlin eingereicht. Bäumer ist Eigentümer eines Audi A4 Avant 2.0 TDI mit EA 189 EU 5 Motor und damit von der VW-Abgas-Manipulation betroffen.

„Mir geht es vor allem um Gerechtigkeit für die geschädigten Verbraucher“, kommentiert Bäumer seine Klage. „Es kann nicht sein, dass in einem Rechtsstaat wie Deutschland Unternehmen wissentlich manipulierte Autos verkaufen. Ich bin von Audi regelrecht belogen worden. Und dann wird man mit einem Softwareupdate abgespeist. Das ist nicht in Ordnung. Schlimmer noch, die Risiken werden auf die Verbraucher abgewälzt und die Politik nimmt dieses billigend in Kauf“, äußert er sich in der Pressemitteilung

Bisher ist unklar, welche Auswirkungen das von Audi und den anderen betroffenen VW-Marken durchgeführte Softwareupdate auf die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Motors und die Verschleißteile hat. VW gibt explizit keine Garantie darauf, dass das Softwareupdate nicht zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Autos führt. Kosten für eventuelle Reparaturen und die Wertminderungen des Fahrzeuges trägt der Verbraucher. Hinzu kommt, dass Audi seine mit Abgasmanipulationssoftware ausgerüsteten Fahrzeuge ohne gültige Übereinstimmungs-bescheinigung und Betriebserlaubnis verkauft hat. Hierauf stützt sich auch die Klage von Bäumer. „In den USA wurden alle Kunden pauschal entschädigt. In Deutschland ist VW nicht dazu bereit - obwohl der Sachverhalt der gleiche ist. Wir werden behandelt wie Kunden zweiter Klasse“, so Bäumer.

„VW lässt seine Kunden bewusst im Ungewissen, wartet auf Verjährung und setzt darauf, dass die Beweisführung für einen einzelnen Kläger bei solchen Verfahren zu aufwändig ist. So werden Verbraucher abgeschreckt, Ihre Rechte wahrzunehmen“ sagt Jan-Eike Andresen, Jurist und Mitgründer von My-right.de. Der Rechtsdienstleister setzt die Rechte von Verbrauchern durch und nimmt ihnen das Kostenrisiko ab. Über die Website www.my-right.de können sich betroffene Verbraucher ohne Kostenrisiko einer Klage gegen VW anschließen. Im Erfolgsfall erhält myRight 35 Prozent der Entschädigung. Sollten die Gerichte anders entscheiden, entstehen für die Verbraucher keine Kosten. „Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, Ihre Rechte gegenüber VW wahrzunehmen, ohne ein Kostenrisiko einzugehen“ erläutert Andresen das Modell. Bereits heute vertritt das Unternehmen die Ansprüche von weit über 20 000 Klägern - und wöchentlich kommen Kläger im dreistelligen Bereich hinzu.