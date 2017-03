Mit Richard Lutz soll ein Schachspieler die Bahn führen

Bald ist also Richard Lutz am Zug. Noch ist er Finanzvorstand der Deutschen Bahn, steuert Milliardenbeträge, überzeugt weltweit Investoren, dass sie ihr Geld in die Anleihen des Staatskonzerns stecken. Seit Rüdiger Grube vor einigen Wochen überraschend vom Chefposten zurückgetreten ist, führt Lutz...