Streik an Berliner Flughäfen bis Mittwoch

Berlin Reisende an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld müssen bis Mittwochmorgen mit Flugausfällen rechnen. Der Streik des Bodenpersonals werde verlängert, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Heute wurden wegen des Ausstands fast alle Flüge von und nach Berlin gestrichen. Die Gewerkschaft fordert bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde. Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen an - bei einer Laufzeit von drei Jahren.