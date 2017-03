Fortsetzung im Schlecker-Prozess - Spricht Anton Schlecker?

Stuttgart Äußert sich Anton Schlecker erstmals zu den Vorwürfen gegen ihn? Diese Frage steht vor dem zweiten Prozesstag heute am Landgericht Stuttgart im Mittelpunkt. In der Tagesordnung ist einer Gerichtssprecherin zufolge "Gelegenheit zur Einlassung" vorgesehen. Ob sich der Gründer der gleichnamigen Drogeriekette äußern wird, ist noch offen. Er habe vorsätzlich Bestandteile seines Vermögens, das im Falle einer Insolvenz den Gläubigern zugestanden hätte, beiseite geschafft, so der Hauptvorwurf der Staatsanwaltschaft.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder