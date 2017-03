Merkel spricht mit Spitzenverbänden der Wirtschaft

München Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt heute in München mit den Chefs der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zusammen. An dem traditionellen Gespräch am Rande der Handwerksmesse nehmen unter anderem Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer und Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer teil. Ein zentrales Thema dürfte die bevorstehende USA-Reise Merkels und ihr für morgen geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump sein. Das offizielle Thema das Spitzengesprächs lautet: "Made in Germany. Was uns stark macht".

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder