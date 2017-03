Bruttoverdienste stiegen um 2,3 Prozent

Wiesbaden Die Arbeitskosten in Deutschland sind 2016 um 2,5 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Vor allem die Lohnnebenkosten legten deutlich um 3,4 Prozent zu und verteuerten so den Faktor Arbeit, wie das Statistische Bundesamt gestern berichtete. Die Bruttoverdienste der Beschäftigten waren in dem Jahr mit...