IG Metall ruft zu Warnstreiks bei Salzgitter Stahl auf

Salzgitter Im Tarifkonflikt in der nordwestdeutschen Stahlindustrie ruft die IG Metall bei der Salzgitter AG am Freitag zu einem Warnstreik auf. Nach einem Demonstrationszug soll es eine Kundgebung vor der Hauptverwaltung des Unternehmens geben. „Wir hoffen, dass wir ein deutliches Zeichen in Richtung der...