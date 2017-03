Abgas-Ausschuss: Vorsitzender enttäuscht von Merkel-Aussage

Bundeskanzlerin Angela Merkel erscheint überpünktlich im Bundestag. Im Sitzungssaal 3.101 begrüßt sie die Abgeordneten des Abgas-Untersuchungssausschusses einzeln per Handschlag, nickt kurz dem Publikum auf dem ersten Rang zu und setzt sich dann in den Zeugenstand. Merkel, diesmal in einem...