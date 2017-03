EU soll zwei Milliarden an Zöllen von London nachfordern

Unabhängig vom „Brexit“ soll Großbritannien fast zwei Milliarden Euro an entgangenen Zöllen an die Europäische Union zahlen. Diese Empfehlung gab die EU-Ermittlungsbehörde Olaf am Mittwoch ab. Hintergrund ist nach Darstellung von Olaf breit angelegter Zollbetrug mit Schuhen und Kleidung aus China,...