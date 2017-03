New York Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag überwiegt an der Wall Street weiter die Zurückhaltung. Der Dow Jones schloss 0,14 Prozent im Minus bei 20 924 Punkten. Der Eurokurs kam im New Yorker Handel bei 1,0569 Dollar kaum von der Stelle. Den Referenzkurs hatte die EZB zuvor auf 1,0576 US-Dollar festgesetzt.

dpa