Wolfgang Porsche: Wir tun alles, damit VW wieder gesund wird

Die VW-Eignerfamilien Porsche und Piëch stehen trotz des Abgas-Betrugs weiter voll hinter dem VW-Konzern. Das sagte VW-Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Porsche unserer Zeitung auf dem Automobilsalon in Genf. „Wir werden alles dafür tun, damit das Unternehmen wieder gesund wird“, kündigte Porsche am Rande des Konzernempfangs an. Zugleich betonte er, dass VW-Markenchef Herbert Diess das...