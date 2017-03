Zweifel an Erfolgschancen – Snapchat-Aktie bricht ein

Die Aktienkurse der Snapchat-Mutter Snap Inc. sind am Dienstag den zweiten Tag in Folge stark gefallen. Sie liegen nun deutlich unter den Kurs beim Börsendebüt. Das Papier von Snap Inc. fiel am frühen Dienstagabend an der New Yorker Wall Street um fast 17 Prozent auf unter 20 Dollar. Die Aktie war...