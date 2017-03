Schlecker droht Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren Der ehemalige Drogerie-König Anton Schlecker und seine Familie müssen sich seit Montag wegen der Pleite seiner gleichnamigen Einzelhandelskette vor Gericht verantworten. Staatsanwalt Thomas Böttger warf dem 72-Jährigen vor dem Landgericht Stuttgart vor, er habe im Wissen um die drohende Pleite seines Unternehmens jahrelang Millionen auf die Logistik-Gesellschaft LDG umgeleitet, die seinen Kindern Lars und Meike gehörte. Das Geld habe später den Gläubigern gefehlt. Die Anklage umfasst betrügerischen Bankrott, Insolvenzverschleppung, Untreue und eine falsche eidesstattliche Versicherung. Lars und Meike Schlecker sowie ihre Mutter Christa sind unter anderem wegen Beihilfe zum Bankrott angeklagt. Norbert Scharf, Rechtsanwalt von Anton Schlecker: "Herr Schlecker weist die Vorwürfe zurück. Wir werden uns damit auseinandersetzen. Es ist ein komplexes Verfahren, ein Verfahren, denke ich mal, das man durchaus auch juristisch in vielerlei Hinsicht sehr genau aufarbeiten muss. Und wogegen wir uns heute aus der Sicht der Verteidigung verwahrt haben, ist der Versuch, das Umfeld zu gestalten. Das richtet sich nicht gegen Berichterstattung, sondern es richtet sich eigentlich darauf, dass wir versuchen, in dieser Hauptverhandlung den Sachverhalt zu klären." Im Januar 2012 hatte Schlecker Insolvenz angemeldet. Bei der Pleite hatten mehr als 23.000 zumeist weibliche Mitarbeiter - die sogenannten "Schlecker-Frauen" - ihre Arbeit verloren. Ehemalige Schlecker-Mitarbeiterinnen wie Karin Meinerz wünschen sich für sich und alle anderen Gläubiger Gerechtigkeit. Wie das aussehen könnte, davon hat Meinerz eine Vorstellung: "Ich finde, ihm gehören seine teuren Uhren, sine Villa, seine Autos, gehört ihm eigentlich alles weggenommen. Natürlich hat er sich alles ein Stück weit erarbeitet im Laufe der Jahre, aber er hat von den Frauen viele oder stückweit viele in die Armut gestürzt, und darum gehört ihm dann schon auch einiges weggenommen." Das Landgericht Stuttgart hat bisher 26 Verhandlungstage angesetzt.