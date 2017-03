Opel wird französisch - GM sagt nach 88 Jahren Goodbye Die Übernahme des traditionsreichen Autobauers Opel durch den französischen PSA Peugeot Citroen-Konzern ist unter Dach und Fach. Für Opel und die britische Schwester Vauxhall zahlen die Franzosen 1,3 Milliarden Euro, wie Peugeot und der bisherige Opel-Eigentümer General Motors am Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten. Weitere 900 Millionen Euro erhält GM für das europäische Geschäft der Autobank GM Financial, die Peugeot zusammen mit der französischen Bank BNP Paribas übernimmt. Insgesamt liegt das Transaktionsvolumen damit bei 2,2 Milliarden Euro. Am Opelstammwerk in Rüsselsheim war die Stimmung bei vielen verhalten: "Also, Fusionen haben noch nie mehr Arbeitsplätze bedeutet. Es werden Arbeitsplätze, meines Erachtens, auch über die Fusion abgebaut. Man muss jetzt nur sehen, wie sie abgebaut werden, wenn sie abgebaut werden, vom Zeitrahmen her et cetera und wie man damit umgeht. Und dann werden wir dann sehen, wo wir stehen und dann schauen wir mal weiter, sag ich jetzt mal dazu. Wenn die Arbeiter eingesetzt werden, dann ist ja okay. Und dann tun wir uns ein bisschen umschulen, et cetera. Und dann schauen wir mal, dass wir dann weiterhin zumindest mal für Opel weiter die Autos bauen." Die Franzosen wollen mit Opel den nach Volkswagen zweitgrößten Autobauer in Europa schmieden. Bis 2026 erwartet PSA durch den Zusammenschluss jährliche Synergien in Höhe von 1,7 Milliarden Euro.