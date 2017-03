Insider: Peugeot-Verwaltungsrat stimmt Opel-Kauf zu

Der Verwaltungsrat des französischen Autobauers PSA Peugeot Citroen hat einem Insider zufolge den Weg für den Kauf von Opel freigemacht. Der Erwerb der General-Motors-Tochter solle am Montag bekanntgegeben werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitag. (rtr)Mehr in Kürze