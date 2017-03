Gewinn der Deutschen Telekom bricht wegen Brexit ein

Der Nettogewinn der Deutschen Telekom ist im vergangenen Jahr um knapp ein Fünftel zurückgegangen – und trotzdem gab es am Donnerstag auf der jährlichen Bilanzkonferenz des Konzerns in Bonn keine langen Gesichter. Einer der Gründe: Die gut laufenden Geschäfte der Tochter T-Mobile US. Sie sorgten...