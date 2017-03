Autozulieferer Continental macht mehr Gewinn

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat seinen Überschuss im vergangenen Geschäftsjahr um 2,8 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro gesteigert. Die Dividende an die Aktionäre soll um 13 Prozent auf 4,25 Euro je Aktie steigen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Hannover bekanntgab. Beim Umsatz verzeichnete der Konzern – wie bereits mitgeteilt – ein Plus von 3,4 Prozent auf 40,5 Milliarden Euro. 2017 will Conti das Wachstum beschleunigen und das operative Ergebnis steigern. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder