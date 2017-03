5G lässt Herzen der Mobil-Technologie-Fans höher schlagen Eine der größten Messen Europas für "Mobile Technology" findet jedes Jahr in Barcelona statt. Der Mobile World Congress lockt nicht nur über 2000 Aussteller, sondern auch zahlreiche Technik-Fans und Besucher. Wer hier vorbeischaut bekommt einen Einblick, was das nächste technische Gimmick ist, das womöglich unseren Alltag in den nächsten Jahren prägen wird. Das Zauberwort, das die Augen der "Mobilteckies" in diesem Jahr leuchten lässt, ist 5G, das die LTE-Netze ablösen und um ein Vielfaches schneller werden lassen soll. Chef-Analyst Ben Wood von CCS Insight sieht eine rosige Zukunft für die neue Übertragungstechnologie: "Wir könnten die ersten 5G Testnetzwerke dieses Jahr live gehen sehen. Dann werden wir ein gewaltiges Rennen sehen, fast schon wie ein weltweiter Rüstungswettlauf, um als erster 5G rauszubringen. Die Chinese wollen als erstes dran sein, die Japaner, die Koreaner, die Europäer und natürlich auch in Nordamerika, wo der Anbieter Verizon und andere Firmen in Wohnhäusern starten will. Denn zu Anfang wirst Du nicht damit rumlaufen, es wird eine Weile dauern, bis wir 5G auf Smartphones sehen werden, aber 2019, 2020 wird es sicher einige Geräte geben." Experten gehen davon aus, dass 5G vor allem auch auf vielen alltäglichen Geräten Verwendung finden könnte. Oder auch in futuristischen, wie diesem Roboterarm. Die hohe Übertragungsrate von 5G ermöglicht es, dem Nutzer den Arm in Echtzeit zu steuern, während er mit VR-Brille und Datenhandschuh die Bewegungen koordiniert. Aber auch ein Auto könnte man so steuern, wie es hier an diesem Stand demonstriert wird. So konnte ein Fahrer virtuell ein elektrisches Fahrzeug in Echtzeit durch einen Hindernispark steuern - der Clou: das Fahrzeug stand 70 Kilometern entfernt auf einer Teststrecke. Ganz ohne Fahrer kommt dieses Gefährt aus, und dürfte bei Formel 1 Fahrern zu leichten Jobverlust-Ängsten führen. Denn dieses Geschoss fährt ganz alleine mit künstlicher Intelligenz. Designer Daniel Simon bringt das Konzept auf den Punkt: "Sie machen Angst, sie sind schnell, kraftvoll. Es strömt so viel Luft hier durch, wenn wir schnell fahren, jedes Teil ist für die Aerodynamik wichtig." Die Macher des 320 km/h Boliden haben auch schon Pläne: Sie wollen bis zu 10 Roboter-Wagen in der Formel E starten lassen.