Deutsche-Börse-Chef: Sind auch ohne LSE für Zukunft gerüstet Zu der geplannte Fusion der Deutschen Börse mit der London Stock Exchange kommt es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Das befürchtet auch der Vorstandschef der DEUTSCHE BÖRSE AG Carsten Kengeter. Er wollte am Mittwoch in Frankfurt allerdings den Blick lieber nach vorne richten. "Es ist jetzt für mich müßig, darüber zu spekulieren, was die Gründe für diese Entscheidung unseres Fusionspartners sind. Also, das würde ich gerne beiseite lassen. Wir bedauern natürlich diese Entwicklung, wir verfolgen das gemeinsame Projekt natürlich auch im Rahmen der Möglichkeiten des vorgegebenen Vertrages weiter, das ist klar." Grund zur Freude lieferte der Deutsche Aktienindex am Mittwoch Vormittag. Der Dax legte zu und stieg zeitweise über die Marke von 12.000 Punkten. Die Anleger haben zunächst mit Erleichterung auf die erste Rede des US-Präsidenten Donald Trump vor dem US-Kongress reagiert - obwohl er mit Details für seine Wirtschaftsagenda weiter vage blieb. Robert Halver, der Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. "Der Dax freut sich über die Rede von Herrn Trump, die versöhnlich war. Aber noch wichtiger ist, glaube ich, dass wir im März die nächste Zinserhöhung bekommen in den USA. Das ist kein Widerspruch, weil eine leichte Zinserhöhungsphase immer darauf hindeutet, dass die Konjunktur in den USA besser als erwartet läuft. und das hilft der Weltkonjunktur, den Gewinnen und dem Dax." 14 Jahre nach dem Ende des Neuen Marktes hat die Deutsche Börse am Mittwoch ihr neues Wachstumssegment Scale eröffnet. Für den Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter - ein Signal für die Zukunft der Wertpapierbörse und die deutschen Wirtschaft.