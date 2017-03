Arbeitslosenzahl sinkt im Februar auf rund 2,76 Millionen

Nürnberg Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar auf rund 2,76 Millionen gesunken. Das waren 15 000 Erwerbslose weniger als im Januar, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosigkeit ging damit stärker zurück als im Schnitt der vergangenen drei Jahre und erreichte den niedrigsten Wert in einem Februar seit 1991. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Jobsucher um 149 000 zurück. "Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist weiter positiv", sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Die Nachfrage nach neuen Beschäftigten bleibe auf hohem Niveau.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder