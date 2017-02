Mobile World Congress: Irisscanner am Smartphone Auf dem Mobile World Congress in Barcelona werden zwischen dem 27. Februar und dem 2. März von vielen Firmen aus der Mobilfunkbranche die jüngsten Entwicklungen vorgestellt. Die Messe gilt als die weltweit wichtigste ihrer Art. Mit dabei auch dieses Produkt der US-amerikanischen Firma Eyelock. Dabei handelt es sich um ein modernes Verfahren, bei dem die Erkennung einer Person durch einen Irisscan erfolgt. Die Firma Eyelock hat dafür zusammen mit Qualcomm eine spezielle Software für Smartphones entwickelt. Nach Angaben der Firma wird die Art der biometrischen Erkennung bereits in zwei Jahren Teil des Sicherheitsstandards sein. Jeff Carter Technik-Chef der Firma Eyelock erklärt, wie die Software sicher erkennt, dass es sich wirklich um lebendiges Auge handelt: "Also, stellen sie sich vor, wie ihre Augen auf Licht reagieren. Die Pupillen werden größer oder kleiner. Auch die Besonderheiten, oder die Flüssigkeit auf den Augen oder die Blutgefäße. Es gibt viele Signale dafür, dass wir eine echte Person vor uns haben." Hilfreich ist dabei unter anderem ein Infrarotsensor, der ein Auge selbst durch eine Sonnenbrille hindurch erkennen kann. Und auch unterscheidet, ob es sich um lebendiges Auge handelt oder nur um bedrucktes Papier. Nach Meinung der Firma Eyelock könnte dieses Sicherheitsverfahren in der näheren Zukunft auch bei Banktransaktionen und bei Käufen via Smartphone eine wichtige Rolle spielen.