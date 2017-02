Stahlhersteller Salzgitter wieder mit Gewinn

Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, blieben im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich gut 57 Millionen Euro in der Kasse. Im Vorjahr hatte es noch einen Verlust in ähnlicher Größenordnung gegeben. In der zweiten Jahreshälfte profitierten insbesondere die Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel von einer Stabilisierung der Stahlpreise.

Im laufenden Jahr erwartet der Konzern einen Umsatzsprung auf etwa 9 Milliarden Euro, nachdem die Erlöse im abgelaufenen Jahr auf 7,9 Milliarden Euro abgerutscht waren. Das Vorsteuerergebnis soll bei 100 bis 150 Millionen Euro herauskommen nach zuletzt 53 Millionen Euro.

„Nach dem unvermeidlichen Fokus auf Restrukturierungs- und Kostensenkungsinitiativen der letzten Jahre legen wir nunmehr einen besonderen Akzent auf Innovation und Wachstum“, sagte Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann bei der Vorlage von Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Aussichten erschienen derzeit „so günstig wie seit 2012 nicht mehr“.

Die europäische Stahlbranche leidet seit langem unter billigen Importen aus China und dem dadurch bedingten Preisverfall. Langsam entspannt sich die Lage jedoch, nicht zuletzt durch Schutzzölle der EU. Die detaillierte Bilanz will Salzgitter am 24. März vorlegen. dpa