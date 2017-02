Sony präsentiert das neue Vorzeigehandy Xperia XZ Premium Der Mobile World Congress in Barcelona hat am Montag seine Pforten geöffnet. Die Messe gilt das die wichtigste ihrer Art für die Mobilfunkbranche. Entsprechend nutzen Firmen die internationale Aufmerksamkeit, um ihre neuesten Entwicklungen zu präsentieren. So auch der japanische Hersteller Sony. Die Besonderheit des neuen Vorzeigeprodukts Xperia XZ Premium ist unter anderem, dass erstmals ein Smartphone mit einem 4K HDR Display gebaut wurde, also mit einem extrem hochauflösenden Bildschirm. Jun Makino Product Marketing Manager von Sony am Montag in Barcelona mit weiteren Details: "Also mit 4K HDR bekommst du ein sehr lebendiges und farbiges sowie kontrastreiches und sehr feines Seherlebnis. Man taucht tiefer ein. Es ist eine völlig neue Welt. Und man muss es in Kombination mit den schnellen Verbindungsmöglichkeiten sehen, die es gibt. Man kann streamen und 4K HDR-Inhalte herunterladen. Und in dem Zusammenhang haben wir auch unsere Zusammenarbeit mit Amazon angekündigt, um 4K HDR-Inhalte den Smartphone-Nutzer zur Verfügung zu stellen." Noch gibt es kein genaues Datum, ab wann die Geräte in die Läden kommen sollen. Sony spricht recht vage von einem Termin gegen Ende Frühling. Auch einen Preis für das Xperia XZ Premium hat die Firma noch nicht bekanntgegeben. Aber Medienberichten zufolge soll es dann etwa 800 Euro kosten.