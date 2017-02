Dax auf Erholungskurs - Deutsche Börse auf Talfahrt Nach den Kursrückgängen an der Börse in Frankfurt am Freitag haben Anleger zum Wochenbeginn wieder in den Aktienmarkt investiert. Der Dax legte zur Eröffnung am Rosenmontag leicht zu, nachdem er am Freitag 1,2 Prozent verloren hatte. Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Also derzeit bewegen die Märkte zwei wesentliche Faktoren. Das eine ist sicherlich Konjunktur. Die läuft überall eigentlich derzeit ganz gut. Da kriegen wir einige Indikatoren auch im Laufe dieser Woche noch hinzu, unter anderem auch Chicago Einkaufsmanagerindex und auch in Europa sind einige Zahlen, die da auf der Agenda stehen. Darüber hinaus spricht natürlich Donald Trump. Wir warten weiterhin auf Details. Damit ist er momentan und in den letzten Wochen nicht wirklich aufgefallen. Wir hoffen mal, dass wir diesmal mehr wissen und mehr erfahren im Laufe dieser Woche." Die Aktien der Deutschen Börse fielen um etwa vier Prozent. Am Wochenende hatte der Fusionspartner LSE mitgeteilt, dass er die EU-Forderung, die Handelsplattform MTS zu verkaufen, nicht erfüllen wolle. "Wir hier an der Börse beobachten natürlich interessiert, was in London und Eschborn passiert zwischen der Deutschen Börse und der LSE. Es gab von Anfang an Zweifel daran, ob die deutschen Regulierungsbehörden das zulassen würden. Dass die Europäer in Brüssel dort auch noch ein Wörtchen mitzureden haben, das wusste man. Aber dass das Störfeuer jetzt sogar aus London kommt, das scheint doch das Ganze massiv infrage zu stellen. Und wir beobachten das sicherlich weiter interessiert, aber es scheint in der Tat doch einiges offen zu sein an dieser Frage, ob diese Fusion tatsächlich zustande kommt oder nicht." Positiv reagierten Investoren auf die am Freitagabend vorgelegten Zahlen von Volkswagen. Der Autobauer erwirtschaftete 2016 trotz des Dieselskandals operativ 7,1 Milliarden Euro. VW-Papiere gewannen mehr als ein Prozent.