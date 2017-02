Viele neue Smartphones beim Mobile World Congress erwartet

Barcelona Die Mobilfunk-Messe Mobile World Congress geht heute in Barcelona mit ersten Presse-Terminen an den Start. Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung wird vom chinesischen Anbieter Huawei das neue Modell P10 erwartet. Samsung könnte ein neues Tablet präsentieren. Auch eine altbekannte Marke zurück: So ist mit neuen Telefonen unter der Marke Nokia zu rechnen, auch wenn sie inzwischen nicht vom finnischen Netzwerk-Ausrüster, sondern von der finnischen Firma HMD Global entwickelt werden.

