Volkswagen mit Milliarden-Gewinn über den Erwartungen

Für das vergangene Jahr meldete der Volkswagen-Konzern einen operativen Gewinn, also einen Überschuss aus dem laufenden Geschäft, von 14,6 Milliarden Euro. Davon müssen jedoch sogenannte Sondereinflüsse in Höhe von 7,5 Milliarden Euro abgezogen werden. Unterm Strich blieb ein Plus von 5,38...