dm-Gründer Götz Werner: „Revolutionäre Ideen sind wie ein Schwelbrand“

Götz Werner kommt mit dem Elektrofahrrad zum Gespräch in einem Hotel in der Stuttgarter Innenstadt. Einen weiten Weg hat er nicht. Seit zehn Jahren lebt der Gründer der Drogeriemarktkette dm in der baden-württembergischen Landeshauptstadt am schön gelegenen Killesberg. Ein Büro in der Karlsruher...