New York Nach der jüngsten Kursrally haben die Anleger an der Wall Street Zurückhaltung geübt. Der Dow Jones Industrial erreichte im Tagesverlauf mit knapp 20 782 Punkten erneut einen Rekordstand. Am Ende schloss der US-Leitindex 0,16 Prozent höher bei 20 775,60 Punkten. Nach einem zwischenzeitlichen Rutsch unter 1,05 US-Dollar erholte sich der Euro-Kurs im New Yorker Handel auf 1,0567 Dollar.

