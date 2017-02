Dax überspringt erstmals seit fast zwei Jahren Marke von 12.000 Punkten Der Dax hat am Mittwoch seinen Höhenflug fortgesetzt. Erstmals seit knapp zwei Jahren kletterte der Frankfurter Leitindex über die Marke von 12.000 Punkten. In der Hoffnung auf einen Wirtschaftsboom unter dem US-Präsidenten Donald Trump greifen immer mehr Anleger zu Aktien. Auch die Wall Street hatte am Dienstag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Oliver Roth, Kapitalmarktstratege bei Oddo Seydler: "Der Dax wird angetrieben in dieser Woche sicherlich von Konjunkturhoffnungen. Denn das billige Geld fließt weiterhin. Der Bremseffekt durch Donald Trump lässt ein Stück weit nach. Und die Hoffnung auf eine verbesserte Konjunktur, gerade auch in Europa, hilft natürlich den europäischen Finanzmärkten mächtig weiter und wird auch weiterhin für Furore sorgen." Neben der erneuten Flut von Firmenbilanzen schauten die Anleger vor allem auf die Stimmung in den deutschen Unternehmen. Dort blicken die Chefs wieder positiver in die Zukunft. Die Firmenchefs bewerteten diesmal sowohl die Lage als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate besser als zuletzt. Das ergab eine Umfrage des Münchener Ifo-Instituts unter 7000 Managern. Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe: "So kann man das ganz gut sagen. Die deutsche Wirtschaft zeigt sich sehr robust, trotz politischer Unsicherheit. Diese politische Unsicherheit greift im Moment nicht auf die Wirtschaft über. Was, wie ich finde, ein sehr gutes Zeichen ist, für die deutsche Wirtschaft." Die deutsche Wirtschaft war Ende 2016 um 0,4 Prozent gewachsen. Viele Ökonomen und auch die Bundesbank trauen ihr im laufenden ersten Quartal ein etwas größeres Plus zu, da sich die Weltkonjunktur zuletzt belebt hat. Das kommt der exportabhängigen deutschen Industrie zugute.