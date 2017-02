BGH: Bausparkassen dürfen gut verzinste Altverträge kündigen Den Traum vom eigenen Heim, erfüllen sich viele Menschen in Deutschland, indem sie regelmäßig in einen Bausparvertrag einzahlen. Mit dem Vertrag erwerben sie den Anspruch auf ein Baudarlehen, das für den Bau des Eigenheims oder der Wohnung verwendet werden kann. Wenn Sparer allerdings zehn Jahre lang ihren Anspruch nicht geltend machen können, kann ihnen der Vertrag gekündigt werden. Das entschied am Dienstag der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Bausparverträge seien in der Regel zehn Jahre nach Zuteilung kündbar", sagte der Vorsitzende Richter. Nach der Ansparphase erwirbt der Bausparer das Recht auf ein Darlehen, es ist damit zuteilungsreif. Angesichts der niedrigen Zinsen verzichten viele Kunden derzeit aber auf den Kredit und kassieren lieber die lukrativen Zinsen auf ihre Sparguthaben. Geklagt hatten zwei Kunden der Bausparkasse Wüstenrot, deren Vertrag gekündigt worden war. Sie hatten vor dem Oberlandesgericht Stuttgart noch gesiegt. Ein Urteil zugunsten der Bausparer hätte die Branche in größere Bedrängnis bringen können.