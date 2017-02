Frühling für das Eigenheim

Neue Rollos für die Fenster einbauen, das Haus einbruchssicherer machen, ein wenig frühlingshafte Deko ins Haus holen – all diese Themen vereint die Messe „Mein Zuhause trifft Lebensart“ in der Volkswagenhalle in Braunschweig. Veranstalter der Messe ist das BZV-Medienhaus, dem auch unsere Zeitung angehört. Das Lübecker Unternehmen „Das Agentur-Haus“ organisiert das Ausstellungswochenende.

Zum ersten Mal präsentieren beide die Kombi-Veranstaltung von „Mein Zuhause – Einfach schöner Leben“ und „Lebensart – Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle“. „Richtig zur Geltung kommen viele unserer Messestände natürlich draußen, denn wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Dingen für den Garten“, erklärt Martin Schmidt, Geschäftsführer des Agenturhauses. Aber die Aussteller geben der Volkswagenhalle eine Chance, gestalten ihre Stände bunt und fröhlich.

Begrüßt werden die Besucher von einer großen Auswahl an Schnittblumen und Dekoration. Marion van der Sant bindet verschiedene Gestecke. „Die Besucher können so einen ersten Eindruck bekommen, was sie alles mit ihren Pflanzen und dem, was sie eh zu Hause haben dekorieren können,“ sagt sie, während sie Gräser in einer großen Vase drapiert. Eine Animationsfläche für Kinder mit Bastelmöglichkeiten gibt es ebenso, wie eine Teststrecke für E-Bike und Segway und verschiedenste Blumenzwiebeln.

Manch alter Haase der Messe ist skeptisch. „Wir werden sehen wie es sich entwickelt. Vielleicht kommen jetzt mehr Menschen zur Messe. Das wissen wir dann Sonntagabend“, sagt Christian Heinitz von Energie-Gross-Systeme. Zuletzt seien zu wenig Handwerker präsent gewesen, das Angebot jetzt sei wesentlich vielseitiger.

Nadine Krüger ist wegen der Kombination beider Messen am Freitag aus Celle angereist: „Ich wollte den großen Ansturm am Wochenende entgehen – und die schönsten Dinge sind meist am ersten Tag verkauft.“

Den großen Ansturm erwarten Aussteller und Veranstalter am Sonntag. „Viele Besucher sind vor allem an den Vorträgen interessiert“, erklärt Claas Schmedtje, Geschäftsführer des BZV-Medienhauses. Diese drehen sich um sichere Baufinanzierungen (Samstag, 13.45 Uhr), gesundes Wohnen ohne Schimmel (Sonntag, 13.30 Uhr) oder neue Trends bei Straussbinderei und Tischdekoration (Samstag, 11.30 Uhr).

Uwe Freitag verkauft Möbel aus Paletten – mit großem Erfolg: „Es sind keine Studenten mehr, die diese Möbel kaufen.“ Wolfgang Stock begeistert viele Besucher mit Kopfbedeckungen. Diese sei wieder im Kommen: „Es gibt jetzt viele junge Menschen, die wieder Hut tragen – auch im Sommer“, sagt Stock, der bei der aktuellen Wetterlage aber noch die winterlichen Exemplare verkauft.

Viele Bekannte vom Weihnachtsmarkt gibt es in der Volkswagenhalle zu finden. Sie sind dort im Dezember mit Kulinarischem vertreten.

ÖFFNUNGSZEITEN Die Messe öffnet am 18. Februar von 11 bis 18 Uhr. Am Sonntag ist sie von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Vorträge beginnen 30 Minuten nach Eröffnung. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7, ermäßigt 5 Euro. Eintritt frei für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren.

Perkowski, Julia