Bericht: Opel soll bei Verkauf an Peugeot erhalten bleiben

Opel soll auch nach einem möglichen Verkauf an Peugeot einem Medienbericht zufolge als eigenes Unternehmen erhalten bleiben. Dies habe die Chefin des amerikanischen Mutterkonzerns General Motors (GM), Mary Barra, bei ihrem Besuch in Rüsselsheim am Mittwoch zugesagt, berichtete das „Manager-Magazin“...