Siemens will in Süddeutschland Jobs abbauen

Tübingen Siemens will an seinem Standort in Tübingen in Baden-Württemberg 330 von 580 Arbeitsplätze kappen. Das Getriebemotorengeschäft schreibe seit längerem deutliche Verluste, hieß es gestern zur Begründung. Es gehört zur Sparte Digitale Fabrik. Teile seiner Antriebstechnik will der Konzern in eine...