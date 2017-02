Deutsche-Börse-Chef weist Vorwurf des Insiderhandels zurück Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter hält den Vorwurf des Insiderhandels gegen sich für haltlos. Am Donnerstag äußerte er sich auf der Bilanzpressekonferenz der Deutsche Börse Group. "Die Verdächtigung des Insiderhandels hat mich persönlich sehr getroffen. Insiderhandel widerspricht allem, wofür ich stehe. Ich habe diesen Aktienkauf mit meinem eigenen Geld nicht zu einem selbstgewählten Zeitpunkt getätigt, sondern in einem vorgegebenen Zeitrahmen vom 1. bis zum 21. Dezember 2015. Einem Zeitrahmen also, den der Aufsichtsrat für die Teilnahme an dem von ihm verabschiedeten Vergütungsprogramm festgelegt hatte." Kengeter hatte gut zwei Monate vor Bekanntwerden der Fusionsgespräche mit der London Stock Exchange, kurz LSE, Aktien der Deutschen Börse für 4,5 Millionen Euro gekauft. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt geht davon aus, dass der ehemalige Investmentbanker damals bereits über den LSE-Deal verhandelte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Kengeter belasten die Fusionspläne mit der LSE.