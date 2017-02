Weil bekräftigt: Von "Dieselgate" nichts gewusst

Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsratsmitglied Stephan Weil (SPD) blieb bei seiner Darstellung: "Ich habe von Dieselgate im September 2015 erfahren und nicht vorher",

sagte Weil am Donnerstag in Berlin. Weil war als Zeuge in den Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages geladen.

Er sei von den Nachrichten aus den USA über Abgasmanipulationen tief getroffen gewesen, betonte Weil. Im Aufsichtsrat spielten Zulassungsfragen von Fahrzeugen aber keine Rolle, dies Thema sei dem Vorstand zugeordnet. Die Mechanismen bei VW zur Aufklärung seien vorhanden gewesen, die Informationen hätten aber den Aufsichtsrat nicht erreicht, sagte Weil weiter.

Weil wies erneut Vorwürfe zurück, wonach er und weitere Präsidiumsmitglieder des VW-Aufsichtsrats bereits im Frühjahr 2015 vom damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand Piëch auf die Probleme in den USA hingewiesen worden seien. Dies hatte Weil bereits früher als "Fake news" zurückgewiesen. Wenn von Problemen VWs im USA-Geschäft die Rede gewesen sei, sei es um ganz andere Dinge gegangen, so um Verkaufszahlen.

Weil hatte zum Auftakt seiner rund 90minütigen Befragung vor den Abgeordneten darauf hingewiesen, dass sich der Untersuchungsauftrag des Ausschusses auf den Bund richte. "Ich bedauere, dass ich dazu wenig werde beitragen können", sagte Weil. Bei den Kontakten mit der Bundesregierung, so mit Angela Kanzlerin Merkel, sei es vor allem um seine Einschätzungen der Affäre gegangen. Details hätten keine Rolle gespielt. Nach Weil, dessen Befragung noch läuft, soll Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) befragt werden.