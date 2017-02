Stromkunden zahlen über 35 Milliarden Steuern und Umlagen

Berlin Die Haushalte in Deutschland zahlen in diesem Jahr mit ihrer Stromrechnung mehr als 35 Milliarden Euro für Steuern, Abgaben und Umlagen. Den größten Anteil hat mit 24 Milliarden Euro die Umlage zur Förderung der Erneuerbaren Energien. Dies berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Demnach steigt der Anteil an Steuern, Abgaben und Umlagen erstmals auf 55 Prozent. Seit 1998 habe sich dieser Kostenblock verdoppelt. Für eine durchschnittliche Kilowattstunde Strom zahlen Haushalte nun 29,16 Cent.

