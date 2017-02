Bundesregierung fordert Erhalt der Opel-Standorte in Deutschland HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD): "Die Bundesregierung hat heute im Kabinett auch das Thema Opel intensiv diskutiert. Wir waren alle davon überrascht. Und ich darf sagen, die Freude hielt sich sehr in Grenzen über das Vorgehen. Es hilft auch nicht, wenn man im Nachhinein von Leaks spricht, das macht die Sache ja auch nicht besser. Die Konzernleitung muss dringend mit den Arbeitnehmervertretern das Gespräch suchen. Ein weiterer unhaltbarer Zustand. Wir legen hier Wert aus sozialpartnerische Lösungen in Deutschland. Und auf verschiedenen Ebenen finden zurzeit Gespräche statt. Sowohl mit Opel als auch mit General Motors, auch eben mit der französischen Seite. Die oberste Priorität für uns ist, die Standorte in Deutschland zu erhalten. Das sind drei Standorte. Und vor allem aber auch das Headquarter in Rüsselsheim. Es wäre für uns der wichtigste Punkt, dass es eben auch weiter ein Headquarter von Opel gibt. Und das nicht nur eine Unterabteilung eines französischen Konzerns wird."