Rekord - 104 Satelliten mit einer Rakete ins All gebracht Rekord in Indien: Dort ist am Mittwoch eine Rakete mit 104 Satelliten an Bord erfolgreich ins All gestartet. Das ist nach Angaben der indischen Raumfahrtbehörde ein Weltrekord. Das Gesamtgewicht der Ladung betrug demnach mehr als 650 Kilogramm. Der Großteil der Satelliten gehört Betreibern aus den USA, Israel, Kasachstan, den Niederlanden, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Indien bemüht sich seit Jahren um einen größeren Anteil in der Weltraumindustrie. Allein 2016 hatte das Land 75 Satelliten ins All transportiert.