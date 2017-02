Peugeot prüft Opel-Übernahme

Seit beinahe zwei Jahrzehnten beschert Opel seiner amerikanischen Mutter General Motors (GM) Verluste. Nun denken die Amerikaner über einen Verkauf an die französische PSA-Gruppe nach, zu der Peugeot und Citroën gehören. Die beiden Konzerne bestätigten am Dienstag entsprechende Gespräche. In Deutschland wird die Sorge um Arbeitsplätze laut. Branchenexperten sind allerdings überrascht von den Überlegungen – in ihren Augen machen sie für...