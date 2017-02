Warnstreiks in vielen Bundesländern Vielen Beschäftigten scheint es mal wieder zu reichen: Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Dienstag unter anderem in Berlin zahlreiche Ämter, Schulen und Horte, Kitas und andere Bildungs- oder Sozialeinrichtungen lahmgelegt: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft "GEW" hatten in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen, wie die Berliner Landesbezirksleiterin Susanne Stumpenhusen von Verdi sagt, mit Blick auf die Verhandlungsführer des öffentlichen Dienstes im aktuellen Tarifkonflikt: O-Ton: "Ich habe wirklich die Nase gestrichen voll, dass wir es da mit mittelalten Herren zu tun haben, die ihre Karriere ausschließlich dem Umstand verdanken, dass sie sich ihr Leben lang nicht um Kindererziehung kümmern mussten und dass die dann sagen die Forderungen seien zu teuer oder nicht berechtigt, dass finde ich nicht mehr hinnehmbar und da muss man eben eine andere Sprache sprechen und die sieht man gerade hier." Demonstranten zeigten sich entschlossen, für ihre Forderungen auch zu kämpfen: O-Ton: "Wir sind heute hier, weil wir eine gleiche, angemessene Bezahlung wollen im Vergleich zu anderen Bundesländern. Berlin wird leider am schlechtesten bezahlt. Die Differenz zu Brandenburg, unserem benachbarten Bundesland was Berlin vollständig umschließt, sind ca. 450 Euro Brutto." O-Ton: "Wir sind hier, weil wir streiken. Wir streiken für mehr Geld, für mehr Anerkennung, für die Gleichberechtigung, dafür auch, dass Auszubildende besser integriert werden und übernommen werden und einfach, dass unser Beruf überall die gleiche Anerkennung erfährt und wir hier nicht das letzte Rad hinten dran sind." Die Gewerkschaften fordern in der aktuellen Tarifrunde nach eigenen Angaben ein Gesamtvolumen von sechs Prozent Verbesserungen. Darin seien strukturelle Verbesserungen eingeschlossen, nicht zuletzt für Menschen, die wenig Geld bekommen oder auch befristet beschäftigt sind.