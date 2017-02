Deutscher Beitrag "Helle Nächte" auf der Berlinale Premiere für den Film "Helle Nächte" auf der Berlinale. Der Film von Regisseur Thomas Arslan ist in diesem Jahr der erste deutsche Beitrag, der ins Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären geht. Das Roadmovie erzählt vom schwierigen Versuch eines Vaters, sich seinem Sohn wieder anzunähern, den er seit Jahren nicht gesehen hat. Der Bauingenieur Michael reist mit dem 14-jährigen Luis nach Norwegen, zum Begräbnis seines eigenen Vaters, von dem er ebenfalls entfremdet war. Um das Eis zu brechen schlägt Michael dem Jungen vor, gemeinsam noch ein paar Tage hoch im Norden zu verbringen. Regisseur Thomas Arslan: "Ja, es geht natürlich auch darum, den anderen überhaupt erst mal wahrzunehmen und das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, ja von sich selbst und seiner Selbstbefangenheit abzusehen und jemanden anderen als diese Person selbst mal wahrzunehmen. Und das ist ja schon mal ein großer Schritt und das hinzukriegen, ist natürlich in vielen Familienkonstellationen besonders schwer, weil das natürlich überformt ist durch Alltag, Rollenbilder, Erfahrungen und was auch immer." Der 14-jährige Tristan Göbel spielt in "Helle Nächte" den Sohn Luis. Zuvor war er bereits mit seiner Rolle in Fatih Akins Roadmovie "Tschick" bekanntgeworden. "'Tschick' hatte ich ja sozusagen noch einen in meinem Alter, der mit mir gespielt hat und dadurch wurde dieses Autofahren eher spannender. Bei Georg natürlich auch (LACHT). Aber das war halt so, 'Tschick' war mehr Action und der Film war irgendwie eher so ein bisschen traurig und Drama und 'Tschick' war ja im Endeffekt gar nicht traurig, war eher so ein bisschen spaßig. Und deshalb fand ich diesen Film sehr speziell auch, auch Norwegen war jetzt ziemlich kalt und wir mussten oft auch Pausen machen, weil es so kalt war und wir uns aufwärmen mussten." Während der Reise müssen Vater und Sohn mühsam versuchen, einander näherzukommen. In der menschenleere Weite Nordnorwegens und seinen niemals dunklen Sommertagen können Vater und Sohn sich nicht aus dem Wege gehen.