Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland wächst wieder schneller

Die Konjunktur in Deutschland hat Ende 2016 deutlich an Schwung gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt legte zwischen Oktober und Dezember um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.Ökonomen hatten zwar etwas mehr erwartet, im Sommer aber lag das Wachstum bei...