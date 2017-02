Dax startet mit Kursgewinnen Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger am Montag wieder zugegriffen. Dax und EuroStoxx50 stiegen bis zum späten Vormittag um je etwa ein halbes Prozent. Vor allem die Aussicht auf Steuersenkungen und Deregulierung in den USA stütze die Börse, sagten die Händler. Andererseits bremse die Unsicherheit über den Ausgang der zahlreichen Wahlen in Europa die Kauflaune. Robert Halver von der Baader Bank: "Wir haben ein Pro und Kontra. Kontra heißt eigentlich immer die Wahlen, die anstehen - in Europa, in Frankreich, in Holland, wo ja die Gefahr gegeben ist, dass populistische Parteien dazugewinnen, die ja noch Euro-kritisch sind. Das ist negativ. Sind wir ehrlich: Wenn die Franzosen austreten sollten aus der Eurozone, dann ist die Eurozone auch sicherlich am Ende. Auf der anderen Seite haben wir die 'Trumponomics' mit Steuersenkungen, die dazu führen werden, dass auch die Weltkonjunktur sich bewegen kann." Erleichterung herrschte bei den Anlegern über das als harmonisch wahrgenommene Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Am Devisenmarkt honorierten die Anleger dies mit Dollar-Käufen: Der Greenback stieg um 0,9 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 114,16 Yen.