Ein Hobby für den Herrn ab 45

Ein Fußballspieler, kurz davor, den Ball, der für einen Augenblick in der Luft schwebt, mit dem Fuß in Richtung Tor zu spielen. Hinter ihm das Logo der Uefa. Das Motiv dieser Goldmünze ist in der Unternehmensgruppe Richard Borek entstanden. „Wenn wir sie nicht gemacht hätten, würde es die Münze...