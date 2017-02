Erfolgsgeheimnis Party

Weil sie sich nicht traute, in einen Sexshop zu gehen – was denken denn da die Leute –, betreibt Petra Zwanzig heute einen der größten Anbieter für Sex-Spielzeug in Deutschland. Das Vertriebskonzept der Dildofee aus Cremlingen im Kreis Wolfenbüttel sind Partys in privaten Haushalten: Statt...