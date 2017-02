Kaffee im Bundestag bald aus Mehrwegbechern

Berlin Kampf gegen Pappbecher-Müllberge - auch im Bundestag: Die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter sollen ihren Kaffee bald aus Mehrweg-Bechern trinken. In einem Brief der Bundestagsverwaltung heißt es, der Betreiber der Gastronomie in den Bürogebäuden habe sich "grundsätzlich zum Verzicht auf Einweg-Pappbecher" bereiterklärt. Nach "ersten Überlegungen" könne ein Mehrwegbecher-Pfandsystem für Kaffee zum Mitnehmen eingeführt werden, die konkrete Umsetzung werde derzeit geprüft. Die Grünen hatten Bundestagspräsident Norbert Lammert die Änderung schon im November vorgeschlagen.

