Dieselskandal: VW-Aufsichtsrat weist Anschuldigungen zurück

Berlin Bei der Aufarbeitung des VW-Dieselskandals bahnt sich ein massiver Konflikt zwischen dem Autobauer und dem früheren Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch an. Der Aufsichtsrat von Volkswagen wies am Abend von Piëch erhobene Anschuldigungen unter anderem gegen aktuelle Aufsichräte scharf zurück. Wie die "Bild" unter Berufung auf eine Aussage Piëchs bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig berichtet, sollen unter anderen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Betriebsratschef Bernd Osterloh bereits Anfang März 2015 von Hinweisen auf Abgas-Manipulationen in den USA erfahren haben.

